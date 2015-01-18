18 января – день памяти святого пророка Михея

Святой пророк Михей был современником святого пророка Илии. Он предсказал гибель царю Ахаву в войне с ассирийцами, за что был посажен в темницу. Освобожденный после гибели Ахава, святой пророк Михей мученически скончался в девятом веке до Рождества Христова.

О кончине святого пророка Михея ничего не говорится в Священном Писании. Однако весьма вероятно, что святой пророк Михей умер мученической смертью.

В некоторых источниках говорится, что за обличение беззакония святой пророк Михей был убит и брошен в пропасть. Близкие святого Михея достали его тело оттуда и похоронили на семейном участке земли.

Тропарь

Пророка Твоего Михея память, Господи, празднующе, тем Тя молим: спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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