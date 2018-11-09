9 ноября – память святой мученицы Капитолины Каппадокийской

Святая Капитолина, происходила из богатого и знатного рода. Она раздала все свое имущество нищим, а рабов отпустила на свободу.

Как христианка, она была схвачена и заключена в темницу.

За отказ принести жертву идолам святую казнили мечом. Ее служанка Еротиида была избита палками за то, что бросила в правителя камнем, заступаясь за госпожу.

Оставшись после мучений невредимой, ее также убили мечом. Святые мученицы пострадали в 304 году.

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