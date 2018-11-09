9 ноября Православная Церковь молитвенно вспоминает преподобного Нестора Летописца (видео)

Преподобный Нестор Летописец родился в пятидесятых годах ХI века в Киеве. Юношей он пришел к преподобному Феодосию и стал послушником. Игумен Стефан, преемник святого Феодосия, совершил над Нестором монашеский постриг.

О его высокой духовной жизни говорит то, что он в числе других преподобных отцов участвовал в изгнании беса из Никиты затворника, впоследствии Новгородского святителя.

Преподобный Нестор глубоко ценил истинное знание, соединенное со смирением и покаянием. В монастыре преподобный Нестор нес послушание летописца. В восьмидесятых годах он написал "Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба" в связи с перенесением их святых мощей в Вышгород в 1072 году.

Со временем преподобный Нестор составил житие преподобного Феодосия Печерского, а в 1091 году, накануне престольного праздника Печерской обители, игумен Иоанн поручил ему выкопать из земли для перенесения в храм святые мощи преподобного Феодосия. Главным подвигом жизни преподобного Нестора было составление к 1112-1113 годам "Повести временных лет". Инок-патриот излагает историю Церкви в главных моментах ее исторического становления.

Летопись преподобного Нестора сохранила нам рассказ о первом православном храме в Киеве, об исповедническом подвиге святых варягов-мучеников, о "испытании вер" святым равноапостольным Владимиром и Крещении Руси в 988 году.

Преподобный Нестор был очевидцем разгрома Печерской обители в 1096 году. В летописи дано богословское осмысление отечественной истории.

Отец Нестор скончался около 1114 года, завещав печерским инокам-летописцам продолжение своего великого труда. Он погребен в Ближних пещерах преподобного Антония Печерского. Святой Нестор является покровителем Киевских духовных школ, которые расположены территории Киево-Печерской обители.

Студенты с верой и любовью ежедневно обращаются к святому, прося у него помощи и поддержки в нелегком деле постижения богословских наук.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Нестор во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости: того молитвами спаси души наша.

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