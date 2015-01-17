17 января – память преподобного Ахилы, диакона Печерского
Преподобный Ахила, диакон Печерский, прославился как великий постник, который долгое время провел в затворе.
Предание гласит, что он не ел ни вареной, ни сладкой пищи, овощи употреблял редко и в малом количестве, а во время поста принимал только одну просфору.
К заступничеству святого Ахилы прибегают все, кто хочет научиться воздержанию в пище.
Тропарь
Постническое житие облобызав и многими труды от младых ногтей себе обложив, на степень диаконства произведен быв, всечестне, в коем служил еси в церкви Божия Матере непорочне, Ейже молися, во еже спастися душам нашим.
"УНИАН-Религии"
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