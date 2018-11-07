7 ноября – память преподобного Мартирия, дьякона Печерского

Имя преподобного Мартирия, бывшего иеродьяконом в Киево-Печерской обители, вспоминается в седьмой песни канона преподобным Дальних пещер.

В песнопении прославляются его трудолюбие, праведность и сердечная чистота, а также дар изгнания бесов и исцеления различных физических болезней.

Мощи преподобного находятся в Дальних пещерах.

Тропарь

Служивый в чину диаконства Господеви добре, честный иеродиаконе Мартирие, и тамо яко слуга Господень обретыйся, идеже и Господь твой, молися Ему и о нас, да подаст нам велию милость.

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