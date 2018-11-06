6 ноября православные чтут образ Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих Радость"

Икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость" прославилась чудотворением в 1688 году.

Родная сестра патриарха Иоакима, по имени Евфимия, жила в Москве и долгое время страдала неизлечимой болезнью.

Однажды утром, во время молитвы, она услышала голос: "Евфимия! Иди в храм Преображения Сына Моего; там есть образ, именуемый "Всех скорбящих Радость". Пусть священник отслужит молебен с водосвятием, и получишь исцеление от болезни".

Евфимия, узнав, что такая икона, действительно, есть в Москве, в храме Преображения на Ордынке, исполнила повеление Пресвятой Богородицы - и исцелилась. Это произошло 24 октября 1688 года.

Тропарь

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

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