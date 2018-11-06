6 ноября - память святителя Афанасия Первого, Патриарха Константинопольского

Святитель Афанасий I, Патриарх Константинопольский, в миру Алексей, был родом из Адрианополя. Еще в юности он покинул дом и пошел к Солуни, где в одном из монастырей принял постриг с именем Акакий.

Оттуда он скоро перешел на Святую Гору Афон и вступил в братство Есфигменської обители, где три года служил ответственным по кухне.

С тем, чтобы избежать похвал со стороны братии за свою старательность, Акакий ушел с Афона сначала к святыням Иерусалима, а затем на Патрійську гору, где долгое время жил отшельником. Оттуда подвижник перешел на Авксентієву, а потом на Галантійську гору в монастырь блаженного Лазаря, где принял великую схиму с именем Афанасий и получил священный сан.

Спустя 10 лет, желая еще более укрепить свой дух в безмолвии и молитве, святой Афанасий вновь поселился на Афонской горе. Однако из-за проблем, которые там возникли, он вернулся на Галантійську гору. Но и здесь ему недолго пришлось оставаться в одиночестве. Много народа приходило к нему за пастырским словом. Так на этом месте образовался женский монастырь.

В то время кафедра Константинопольской Церкви пустовала. По предложению благочестивого императора Андроника Палеолога, Собор архиереев и клириков в 1289 году единодушно избрал святого Афанасия на кафедру Вселенской Церкви. Патриарх Афанасий с усердием стал исполнять новое послушание и много сделал для укрепления Церкви.

В 1308 году святитель Афанасий поставил в митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра, Предстоятеля Русской Церкви.

В 1311 году святитель Афанасий оставил управление Церковью через смуту, которая началась, и ушел в свою обитель, где целиком посвятил себя молитве и трудам. Скончался святитель Афанасий в возрасте 100 лет.

Тропарь

Чистоты жития светом страстное терние попалил еси и течением слез безплодную землю напоил еси, многоплодну ниву душевную соделав, Афанасие преблаженне, светило Царюграду, Патриархом удобрение, моли Христа Бога спастись душам нашим.

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