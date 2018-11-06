6 ноября – день памяти святого мученика Арефы и всех, кто с ним пострадал

Мученик Арефа и с ним 4299 мучеников пострадали за Господа Иисуса Христа в шестом веке.

Арефа был правителем города Неграна в Гравии, жители которого были христианами. Аравийский царь, иудей Дунаан, решил уничтожить христианство в стране и издал указ об убийстве всех последователей Христа.

Жители Неграна остались верны Господу, и Дунаан пришел с большим войском, чтобы уничтожить город. Не сумев взять христианский город силой, Дунаан пошел на обман, поклявшись, что не будет принуждать христиан переходить в иудейство, а лишь обложит Негран данью.

Жители города не послушались совета святого Арефы и, поверив, открыли ворота. На другой день Дунаан приказал разжечь огромный костер, бросить туда всех клириков церкви города, чтобы запугать остальных христиан.

Так сожгли 427 человек. Правитель Арефа и другие старейшины были посажены в темницу. Затем мучитель разослал по городу своих людей, чтобы обращать христиан в иудейство. За отказ более четырех тысяч христиан-мужчин, женщин, стариков и детей приняли за Христа Спасителя мученическую смерть.

Тропарь

Мужествовавше во Христе противу безбожнаго царя, мученицы святии, и того неверие иудейское во Христа обличивше, прияша мук томление и главам усечение; тем восхвалиша тя Ангели, и верных роди тя прославляют, Арефо, и пострадавших с тобою, яко молящихся присно о душах наших.

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