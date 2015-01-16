16 января – день памяти святого мученика Гордия
Мученик Гордий родился в конце третьего века в городе Кесарии Каппадокийской в христианской семье.
В зрелом возрасте он поступил на военную службу и, проявив мужество и воинское искусство, был назначен сотником.
Во время гонения на христиан в начале четвертого века он скрылся в пустыне, чтобы достойно приготовиться к исповеданию имени Христа Спасителя.
В 320 году Гордий открыто выступил перед префектом города в защиту христиан.
Его схватили и после страшных побоев и пыток отсекли голову.
Тропарь
Мученик Твой, Господи, Гордий, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.
"УНИАН-Религии"
Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.