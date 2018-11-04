Православные празднуют память Казанской иконы Божией Матери

В воскресенье 4 ноября, Православная Церковь празднует память Казанской иконы Божией Матери.

В июне 1579 года город Казань охватил страшный пожар. Спустя некоторое время девочке Матроне начала являться Божия Матерь с повелением отыскать Свой образ на одном из пепелищ, пишет сайт журнала "Фома".

После первого явления Богородицы девочке никто не поверил, однако Матерь Божия являлась Матроне еще и еще. Лишь только после неоднократных настойчивых обращений мамы девочки к местному епископу начались поиски.

В результате, образ, завернутый в сукно, был найден на одном из пепелищ. На месте обретения иконы по указу царя был построен Богородицкий девичий монастырь.

Перед Казанской иконой Божией Матери русские люди неоднократно молились о защите от нападения врагов. С такой молитвой и чудесной помощью Богородицы связывают освобождение Москвы от поляков в 1612 году, победу под Полтавой в 1709 году, а также победу в войне с Наполеоном в 1812 году.