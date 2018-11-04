4 ноября – день памяти святого равноапостольного епископа Иерапольского Аверкия

Святой равноапостольный Аверкий, епископ Иерапольский, чудотворец, прославился во втором веке во Фригии. Город Иераполь те времена населяли, в основном, язычники.

Святитель молился Господу о спасении их душ и обращении к Истинному Свету. Явившийся ангел повелел святому Аверкию сломать идолов в языческом капище.

Святой с рвением исполнил повеление Божье. Услышав, что идолопоклонники хотят убить его, святитель пришел на место народных собраний и открыто осудил заблуждения язычников.

Язычники пытались схватить святителя. В это время в толпе закричали три бесноватых юноши. Народ пришел в замешательство, святитель же молитвой выгнал из них бесов.

Видя юношей здоровыми, иерапольцы попросили святителя Аверкия научить их христианской вере, а потом приняли святое крещение. После этого святитель отправился по соседним городам и селам, исцеляя больных и благовествуя о Царствии Божием.

С проповедью он обошел Сирию, Киликию, Месопотамию, посетил Рим и везде обращал ко Христу множество людей. Святитель Аверкий за свои великие труды назван равноапостольным.

Тропарь

Истины проповедник и чудотворец дивен показался еси, сирот отец и нищих заступник, бодрый пастырь словеснаго стада, бесом страшен, всех убо от тех нападений заступай, вопиющих ти: Аверкие отче наш, моли Христа Бога, да спасет души наша.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.