3 ноября – память преподобного Илариона Печерского

Преподобный Иларион, схимник Печерский, был помощником и учеником преподобного Феодосия.

Подражая своему учителю, преподобный Иларион дни и ночи со слезами молился Богу и соблюдал строгий пост.

Современники знали его как книгописателя, который трудился над переписыванием книг в келье преподобного Феодосия. В это время наставник пел псалмы и прял шерсть.

Преподобный Иларион жил в одиннадцатом веке и после смерти был погребен в Дальних пещерах.

Тропарь

Воистину достойне наречен был еси Иларион, тихостен бо и кроток нрав по имени твоему имел еси, блаженне, имже кроткому Господу Иисусу благоугодив, молися Ему о нас рабех твоих.

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