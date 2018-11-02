2 ноября – память праведного отрока Артемия Веркольского (видео)

Праведный Артемий Веркольский родился в селении Верколе Двинского округа в 1532 году.

Родители мальчика были благочестивыми людьми, и сам Артемий рос терпеливым, кротким и прилежным ко всем добрым делам. 23 июня 1545 года тринадцатилетнего Артемия, и его отца застигла в поле гроза.

При одном из ударов грома отрок Артемий упал мертвый. Люди подумали, что это знак суда Божьего, и потому оставили тело в сосновом лесу без погребения.

Через 28 лет сельский клирик увидел свет над местом, где лежало нетленное тело праведного Артемия. Святые мощи, которые вскоре перенесли в храм, явились источником многих исцелений. Позже в этом селении был основан монастырь, названный Веркольским.

Тропарь

Вышняго повелением, тученосным облаком, небо помрачившим и молниям блистающим, грому же возшумевшу с прещением, испустил еси душу твою в руце Господеви, премудре Артемие, и ныне предстоиши Престолу Владыки всех, иже верою и любовию приходящим к тебе, подай исцеление всем неотложно и моляся Христу Богу, спастися душам нашим.

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