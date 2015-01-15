15 января Православная Церковь чтит память преподобного Серафима Саровского

Преподобный Серафим родился в 1754 году в городе Курске в семье местного купца Исидора Мошнина. Мальчик в отрочестве упал с колокольни строящегося храма Сергия Радонежского, но остался невредим.

В 1776 году он совершил паломничество в Киев в Киево-Печерскую лавру, где старец Досифей благословил и указал ему место, где он должен принять послушание и постриг. Этим местом была названа Саровская пустынь.

В 1778 году юноша стал послушником у старца Иосифа в Саровском монастыре в Тамбовской губернии. В 1786 году он принял монашество и был посвящён в иеродьяконы, в 1793 году рукоположен в иеромонаха.

В 1794 год святой стал жить в лесу в келье в пяти километрах от монастыря. Около кельи Серафим развёл огород и устроил пчельник. Житие сообщает о случае, как преподобный из рук кормил медведя хлебом.

Однажды на него в лесу напали разбойники и проломили обухом топора голову. В кельи для себя они ничего не нашли. Позже эти люди были установлены, но отец Серафим простил и упрашивал не наказывать их.

В 1807 году святой принял на себя иноческий труд молчания, старался ни с кем не встречаться и не общаться.

В 1810 году возвратился в монастырь, но ушёл в затвор до 1825 года. После окончания затвора он принимал многих посетителей из монашествующих и мирян, имея дар прозорливости и исцеления от болезней.

Ко всем приходящим к нему обращался словами «Радость моя!», в любое время года приветствовал словами «Христос воскресе!».

В 1831 году преподобный старец Серафим сподобился видения Богородицы в окружении Иоанна Крестителя, Иоанна Богослова и двенадцати дев.

Святой скончался в 1833 году в Саровском монастыре в своей келье во время молитвы

Тропарь

От юности Христа возлюбил еси, блаженне, и, Тому Единому работати пламенне вожделев, непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался еси, умиленным же сердцем любовь Христову стяжав, избранник возлюблен Божия Матере явился еси. Сего ради вопием ти: спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш.

"УНИАН-Религии"

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