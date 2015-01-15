15 января – память преподобного Сильвестра Печерского
01:32, 15 января 2015Праздники
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Преподобный Сильвестр Печерский жил в двенадцатом веке и был игуменом Михайловского Выдубицкого монастыря в Киеве.
Он продолжил труд летописца преподобного Нестора и написал девять житий святых угодников Печерских.
В службе отцам Печерским, почивающим в Ближних пещерах, преподобный Сильвестр называется блаженным и обладающим "чудесным даром прогонять бесовские прилоги".
"УНИАН-Религии"
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