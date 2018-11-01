1 ноября – память святого пророка Божьего Иоиля (видео)
00:07, 01 ноября 2018Праздники
72 0
Святой пророк Иоиль является одним из числа двенадцати малых пророков.
Он происходил из рода Рувима и жил за 800 лет до Рождества Христового. Им было предсказано запустение Иерусалима.
Также святой пророк говорил, что на всякую плоть будет изливаться Святой Дух по вере в Иисуса Христа, Спасителя мира.
Тропарь
Предведый Божие пришествие во плоти и наитие Духа Святаго и грядущий Суд предсказавый, пророче Иоиле: спасай молитвами твоими чтущия тя от всех скорбей.
Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter