15 января – день памяти святого Сильвестра, папы Римского

Святой папа Римский Сильвестр родился в Риме в семье христиан. Вскоре отец его скончался, и святой остался на попечении матери.

Учитель Сильвестра, священник по имени Квирин, дал ему хорошее образование и воспитал как истинного христианина.

Во время гонения на христиан Сильвестр не побоялся принять святого исповедника епископа Тимофея, который прожил у него более года и своей проповедью обратил многих ко Христу. После мученической кончины Тимофея, Сильвестр тайно взял тело святого и с честью его похоронил. Это стало известно мэру Тарквинию и святой был схвачен и предстал перед судом.

Тарквиний заставлял его оказаться от Христа, грозя муками и смертью. Однако, святой Сильвестр, остался непоколебим в исповедании веры и был посажен в темницу. После смерти Тарквиния святой получил свободу и стал проповедовать язычникам.

В тридцатилетнем возрасте святой Сильвестр был рукоположен в сан диакона, а потом и пресвитера. После смерти папы Мельхиада святой Сильвестр был избран епископом Римским. Он ревностно заботился о чистоте жизни паствы, следил за тем, чтобы священники строго исполняли свое служение, не отягощаясь мирскими делами.

Святитель Сильвестр славился как глубокий знаток Священного Писания и непоколебимый защитник христианской веры.

Святой папа Сильвестр управлял Римской Церковью более двадцати лет, пользуясь глубоким уважением христиан.

Он мирно скончался в глубокой старости в 335 году.

"УНИАН-Религии"

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