31 октября Православная Церковь вспоминает обретение мощей преподобного Иосифа Волоцкого

Преподобный Иосиф, в миру Иван Санин, происходил из семьи богатого вотчинника, владельца села Язвище в Волоколамском княжестве.

В 20 лет он постригся в Боровском монастыре и, не желая мириться с падением дисциплины в монашеской среде, ушел из обители.

Иосиф посетил несколько монастырей и не найдя нигде должного, по его мнению, монашеского образа жизни основал 1479 в районе Волоколамска монастырь, где ввел правила общежития отличавшиеся суровым аскетизмом и подробной регламентацией всех сторон монастырской жизни.

В 1507 году Иосифо-Волоколамский монастырь перешел под патронат великого московского князя Василия III.

Преподобный Иосиф вел непримиримую борьбу с ересью жидовствующих, проникшей в высшее русское общество, а также выступал за устранение нестроений в монастырской жизни и монашеском быту.

Сохраняя лично уважительное отношение к святому Нилу Сорскому, он вел полемику с ним и его последователями, представителями течения нестяжателей.

На Соборе в 1503 году Иосиф Волоцкий и иосифляне добились отклонения проекта ликвидации монастырского землевладения, выдвинутого нестяжателями.

В 1507 году преподобный Иосиф, теснимый своим удельным князем Феодором Борисовичем, обратился с жалобой на него напрямую к Московскому митрополиту святителю Симону и великому князю Василию Иоанновичу, минуя Новгородского владыку.

Новгородский архиепископ святитель Серапион счёл это самоуправством и в апреле 1509 года отлучил Иосифа от Церкви. По этому поводу в том же году собрался Собор, снявший с Иосифа запрещение.

Святой преставился 9 сентября 1515 года. Иосиф Волоцкий был канонизирован в 1579 году. Мощи и вериги святого покоятся в Успенском соборе Иосифо-Волоцкого монастыря и доступны для поклонения.

Тропарь

Яко постников удобрение и отцев красоту, милости подателя, разсуждения светильника, вси вернии, сошедшеся, восхвалим кротости учителя и ересей посрамителя, премудраго Иосифа, российскую звезду, молящася Господу помиловатися душам нашим.

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