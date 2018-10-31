31 октября – память святого апостола и евангелиста Луки (видео)

Святой апостол и евангелист Лука, уроженец Антиохии Сирийской, апостол из числа семидесяти, помощник святого апостола Павла в деле проповеди, а также врач из просвещенной греческой среды.

Услышав о Христе, Лука прибыл в Палестину и здесь горячо воспринял спасительное учение от Самого Господа.

В числе учеников святой Лука был послан Господом на первую проповедь о Царствии Небесном еще при жизни Спасителя на земле. После Воскресения Иисус Христос явился святым Луке и Клеопе, шедшим в Еммаус.

Апостол Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, и с тех пор они были неразлучны. Когда святого Павла оставили все сотрудники, апостол Лука продолжал делить с ним все трудности проповеднического подвига.

После мученической кончины первоверховных апостолов святой Лука покинул Рим и с проповедью прошел Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Фивы он мученически окончил земной путь. Предание присваивает ему написание первых икон Божией Матери.

Святой Лука написал также иконы святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Евангелие написано им в 62-63 годах в Риме, под руководством апостола Павла. Он тщательно исследовал факты, широко использовал устное предание Церкви и рассказы Самой Пречистой Девы Марии.

Святой апостол написал также книгу Деяний святых апостолов в 62-63 годах в Риме. Книга Деяний, являясь продолжением Четвероевангелия, повествует о трудах и подвигах святых апостолов после Вознесения Спасителя.

Тропарь

Апостольских деяний сказателя, и Евангелия Христова светла списателя, Луку препетаго, славна суща Христове Церкви, песньми священными святаго апостола похвалим, яко врача суща, человеческия немощи, естества недуги и язи душ исцеляюща, и молящася непрестанно за души наша.

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