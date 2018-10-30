30 октября – память святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана
00:39, 30 октября 2018Праздники
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Святые мученики бессребреники Косма и Дамиан Аравийские ходили по городам и проповедовали Христа, исцеляя больных силой Христовой.
За оказанную помощь святые не брали никакой платы.
В Киликии язычники схватили святых врачей и привели к правителю Лисию. За отказ отречься от христианской веры правитель повелел бесчеловечно бить святых, а потом утопить в море, но ангел Божий вынес их из пучины на берег.
Тогда язычники обезглавили святых. Вместе со святыми врачами были замучены их братья Леонтий, Анфим и Евтропий.
Тропарь
Святии безсребреницы и чудотворцы, Космо и Дамиане, посетите немощи наша: туне приясте, туне дадите нам.
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