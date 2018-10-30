30 октября православные христиане вспоминают преподобномученика Андрея Критского (видео)

Преподобномученик Андрей Критский жил во время царствования императора-иконоборца Константина Копронима, который под страхом смерти приказал христианам убрать святые иконы из храмов и домов.

Верующие, которые безбоязненно сопротивлялись иконоборцу и твердо держались предания святых отцов, были заключены в темницы.

Когда преподобный Андрей услышал, что император сажает в тюрьмы и мучает не воров и разбойников, а благочестивых христиан, то пришел в Константинополь и всенародно, в храме святого мученика Маманта, обличил еретика в гонении на истинную веру.

В оправдание император сказал, что безумно воздавать честь дереву и краскам. На это преподобный ответил, что тот, кто страдает за святые иконы, страдает за Христа, а кто оскорбляет икону, на которой изображен Христос, оскорбляет Самого Христа. Разъяренный иконоборец приказал немилосердно мучать святого Андрея.

По пути к месту казни мученик отошел ко Господу. По молитвам преподобномученика Андрея исцеляются одержимые.

Тропарь

Постнически предподвизався на горе, умная врагов ополчения всеоружием Креста погубил еси, всеблаженне, паки же ко страдальчеству мужески облеклся еси, убив Копронима мечем веры, и обоих ради венчался еси от Бога, преподобномучениче Андрее, приснопамятне.

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