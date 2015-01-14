14 января Православная Церковь молитвенно вспоминает святителя Василия Великого

Василий Великий родился около 330 года в Кесарии Каппадокийской и происходил из известного рода, славившегося как знатностью и богатством, так и приверженностью христианству. Его дед пострадал еще во время гонений Диоклетиана. Тесная связь с Церковью проявилось еще и в том, что епископом был его дядя и двое братьев – Петр Севастийской и Григорий Нисский. В святцах прославлена и его сестра – преподобная Макрина.

Василий получил прекрасное образование в Кесарии и Константинополе, а также в важнейшем центре учености империи – знаменитой Академии в Афинах, где сдружился с Григорием Назианзином. Возвратившись домой, он под влиянием Макрины заинтересовался аскетической жизнью, которой предавался в собственном поместье, занимаясь помимо практики молитвы изучением философии. В 357 году Василий пустился в продолжительное путешествие по египетским монастырям, а в 360 году участвовал на соборе в Константинополе в составе каппадокийской делегации.

Некоторое время он помогал епископу Евсевию в руководстве кафедрой в сане пресвитера, но пристрастие к уединенной жизни победило и Василий вновь удаляется в свое поместье. Только приход к власти императора Валента, поддерживающего ариан, заставили его вернуться в Кесарию. По смерти Евсевия в 370 году, Василий становится епископом и прославился ревностной борьбой с арианством.

До торжества православия на Втором Вселенском Соборе святитель Василий Кесарийский не дожил, умерев 1 января 379 года.

Тропарь

Во всю землю изыде вещание твое, яко приемшую слово твое, имже боголепно научил еси, естество сущих уяснил еси, человеческия обычаи украсил еси, царское священие, отче преподобне, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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