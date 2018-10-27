27 октября православные христиане вспоминают преподобную Параскеву Сербскую

Преподобная Параскева Сербская родилась в благочестивой болгарской семье, жившей в одиннадцатом веке в селении Епиват, между Силистрией и Константинополем.

Однажды за богослужением в храме она услышала слова Господа, которые поразили ее до глубины души: "Иже хочет по Мне идти, да отвернется себе".

С тех пор она начала раздавать свою одежду нищим, за что терпела много огорчений от родных.

После смерти родителей святая постриглась в монашество и удалилась в Иорданскую долину, где трудилась до глубокой старости.

За два года до смерти преподобной Параскеве явился ангел и сказал, чтобы она вернулась на родину, что она и исполнила.

Святая скончалась мирно. Мощи ее, находятся в соборном храме в Яссах и ознаменовались нетлением и многими исцелениями.

Тропарь

Пустынное и безмолвное житие возлюбивши, и во след Христа, Жениха твоего, усердно потекши, и Того благое иго во юности твоей вземши, Крестным знамением к мысленным врагом мужески вооружившися, постническими подвиги, постом, и молитвами, и слезными каплями углие страстей угасила еси, достославная Параскево: и ныне в Небеснем чертозе с мудрыми девами предстоящи Христу, моли о нас почитающих честную память твою.

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