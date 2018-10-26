26 октября – память святого мученика Карпа Фиатирского, и всех с ним пострадавших

Святые мученики Карп, епископ Фиатирский, дьякон Папила, Агафодор и Агафоника, сестра Папилы, пострадали во времена гонения на христиан императора Декия в третьем веке.

Правителю области, где жили святые, стало известно, что Карп и Папила не участвуют в языческих праздниках.

Он приказал привести нарушителей закона и сначала попытался убедить их в истинности римской религии.

Святые отвечали, что неприлично почитать богов ложных. Тогда судья приказал раздеть мучеников и в железных цепях водить их по городу, а потом привязать к коням и волочить из Фиатиры в соседний город Барды.

За Карпом и Папилой добровольно последовали Агафодор и Агафоника. В Сардах Агафодора забили до смерти воловьими жилами, а Карпу, Папиле и Агафонике отрубили головы. Святой Папила при жизни был известен даром врачевания болезней; он и после своей мученической смерти подает исцеление всем, кто обращается к нему с верой.

Тропарь

Венченосцы явльшеся днесь в мире, премудрии, с Карпом Папиле, просвещаете всех, иже верою и веселием чтущих память вашу.

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