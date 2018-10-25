25 октября – память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника

00:11, 25 октября 2018
Праздники
855 0
1

На предложение язычников принести жертву идолам святой Тарах, старый воин ответил, что он приносит жертву Единому, Истинному Богу в чистом сердце.

Видя твердость святых в исповедании истинной веры, проконсул предал их пыткам.

"Когда мое тело страдает, говорил святой Пров, - тогда душа моя исцеляется и оживляется". Мучители долго издевались над святыми, а потом разрубили их тела на части. Христиане тайно взяли останки мучеников и похоронили.

Тропарь

Святых мученик исправлением Небесныя силы преудивишася, яко в теле смертнем, безтелеснаго врага силою Креста, подвизавшеся добре, победиша невидимо, и молятся Господу помиловатися душам нашим.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter