25 октября верующие обращаются с молитвой к святителю Мартину, епископу Турскому

Святитель Мартин Милостивый, епископ Турский, жил во Франции. Он был назван Милостивым за свою благотворительность и заботу о бедных.

До принятия монашества Мартин был военачальником при императоре Юлиане Отступнике в четвертом веке и отличался храбростью.

Когда варвары напали на империю, по приказу императора святой Мартин со своим отрядом вышел из города, чтобы сразиться с ними. Встретив на дороге нищего, он отдал ему свою одежду.

Ночью святому явился Господь Иисус Христос и пообещал победу над неприятелем, что вскоре и свершилось. Император торжественно встретил победителя и предложил ему принести жертву идолам в благодарность за одержанную победу. Но святой Мартин сказал, что хочет принести жертву Христу, с помощью которого победил врагов, и стать монахом. Император отпустил святого.

Через семь лет подвижнической жизни святой Мартин был поставлен епископом Турским. Святитель Мартин имел дар прозорливости и чудотворений. Он скончался в конце четвертого века.

Тропарь

Правило веры и образ кротости воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче священноначальниче Мартине, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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