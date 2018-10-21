21 октября православные чтят память преподобной Пелагии Антиохийской

Пелагия Антиохийская родилась в Антиохии сирийской и отличалась необыкновенной красотой.

До обращения ко Христу она вела легкомысленный и распущенный образ жизни, была танцовщицей и блудницей.

Однажды епископы Сирии съехались на собор в Антиохию. В их числе был епископ Илиопольский Нонн, управлявший Церковью палестинского города Илиополь.

Епископы попросили Нонна, как самого старейшего, прочитать проповедь перед народом. Выйдя из храма епископы увидели толпу молодых людей. Среди них выделялась красотой и бесстыдством одежд Пелагия.

Согласно жития, епископы отвернулись, а епископ Нонн сказал, что нам всем следовало бы заботиться о спасении собственных душ, сколько эта девушка трудилась над красотой своего тела.

Придя в гостиницу, святой Нонн усердно молился о спасении Пелагии. В следующее воскресение, когда Нонн совершал Божественную литургию, Пелагия впервые пришла в храм. Богослужение и проповедь святого Иоанна так потрясли её, что она пришла в ужас от своей грешной жизни.

Она изъявила желание креститься, но не была уверена, помилует ли её Господь. Святой Нонн утешил её надеждой на милосердие Божие и крестил её. Став христианкой, Пелагия собрала свое имущество и принесла Нонну. Нонн велел раздать его нищим.

Несколько дней спустя, Пелагия, переодевшись в мужскую одежду, покинула город. Она пришла в Иерусалим и здесь приняла монашеский постриг. Её приняли за юношу. Устроив себе келью на Елеонской горе, она закрылась в ней и начала вести строгую монашескую жизнь в посте и молитве. Жители окружающих мест считали её за инока Пелагия, евнуха.

После нескольких лет, достигши многих духовных дарований, монах Пелагий скончался приблизительно в 457 году. При погребении выяснилось, что умерший инок - женщина.

Тропарь

В тебе мати известно спасеся, еже по образу: приймши бо крест, последовала еси Христу, и, деющи, учила еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней. Темже и со Ангелы срадуется, преподобная Пелагие, дух твой.

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