21 октября – память преподобного Трифона Вятского

Трифон Вятский был родом из селения в Архангельской губернии. Преподобный с юности стремился к иноческой жизни.

Услышав в храме слова о том, что кто принимает на себя иноческий образ, того Господь причисляет к Своим избранным, святой тайно оставил родительский дом и пришел сначала в Великий Устюг, а затем принял постриг в Пыскорском монастыре Пермской губернии. От непрестанных трудов и великих подвигов преподобный тяжело заболел и был при смерти.

Во время болезни он имел видение Ангела Хранителя и святителя Николая, который и исцелил его. С этого времени преподобный стал трудиться еще усерднее и получил от Бога дар чудотворения. Некоторые из братии позавидовали славе преподобного, и он, чтобы избежать раздоров, ушел в пустынные места на реке Мулянке.

Здесь он много потрудился над обращением ко Христу язычников-остяков. Перейдя на реку Чусовую, святой устроил здесь Успенский монастырь. Другая обитель была основана им на реке Вятке, около город Клыкова (Вятки).

Несколько раз по монастырским делам святой Трифон путешествовал в Москву. Преподобный был и в Казани, где в одной из бесед с митрополитом Казанским Гермогеном предрек ему патриаршество и мученическую смерть.

Скончался преподобный глубоким старцем в 1612 году и был погребен в созданном им Успенском монастыре.

Тропарь

От земных на Небесная помыслив, иноческое житие измлада, преподобне, возлюбив, и делом совершив ко Господу любовь, и твердым умом Его Духновенным учением озаряя мир, и, возлюбив, блаженне, всенощное бдение и молитву непрестанну, и наставления Божественнаго разума, инок стадо собра, мудре, и наставил еси ко свету Богоразумия, Трифоне отче наш, Христа Бога моли даровати душам нашим велию милость.

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