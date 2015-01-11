11 января – память преподобных Печерских: Марка Гробокопателя, Феофила Плачливого и Иоанна

О преподобных Марке Гробокопателе, Феофиле Плачливом и Иоанне рассказывает Киево-Печерский Патерик.

Два брата - инока, преподобные Феофил и Иоанн, так любили друг друга, что упросили преподобного Марка приготовить им одну могилу.

Спустя много лет, старший брат был послан по монастырским делам. В то время брат Иоанн заболел и умер. Через несколько дней возвратился преподобный Феофил и пошел вместе с братией посмотреть, где положен умерший. Увидев, что он лежит в общем их гробе на первом месте, вознегодовал на блаженного Марка и сказал: "Зачем положил его здесь на моем месте? Я старше его". Пещерник, со смирением кланяясь преподобному Феофилу, просил простить его.

Затем, обратясь к усопшему, сказал: "Брат, встань и дай это место старшему, а ты ляг на другом месте". И мертвый подвинулся во гробе. Увидев это, преподобный Феофил пал к ногам преподобного Марка и просил прощения. Пещерник заметил ему, чтобы он заботился о своем спасении, так как через некоторое время его также принесут сюда. Услышав это, преподобный Феофил пришел в ужас и решил, что скоро умрет. Раздав все, что имел, и оставив только мантию, он каждый день ожидал смертного часа. Никто не мог удержать его от слез или заставить скушать сладкой пищи. От слез преподобный Феофил потерял зрение.

Преподобный Марк перед кончиной на его мольбу умереть вместе с ним сказал: "Не желай смерти, она придет, хотя бы ты и не желал. Вот что послужит знамением близкой твоей кончины: за три дня до смерти ты прозреешь". Слова святого исполнились.

Тело преподобного Феофила положено в Антониевой пещере, в гробе вместе с его братом преподобным Иоанном, около мощей преподобного Марка.

Тропарь

Умертвив плотския похоти многим воздержанием и копанием гробов святым, присно, аки мертв, в пещере живя, мертвыя повелением своим воздвизал еси, Марко прехвальне, мертви и наша мудрования плотская и настави нас на течение добродетелей, моля о нас Единаго Человеколюбца.

УНИАН-Религии