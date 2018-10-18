18 октября православные молитвенно вспоминают первосвятителей: Петра, Алексия, Иону, Филиппа и Ермогена

Празднование в один день в честь всероссийских святителей Петра, Алексия и Ионы установлено патриархом Иовом 5 октября 1596 года. Святитель Филипп причислен к ним в 1875 году, а святитель Ермоген – в 1913 году.

Празднуя память святителей в один день, Церковь воздает каждому из них равную честь, как небесным покровителям города Москвы и молитвенникам за все царство.

Святитель Петр, митрополит Московский, родился в тринадцатом веке на Волыни от благочестивых родителей, в 12 лет поступил в монастырь. Будущий святитель успешно постиг книжные науки, много времени уделял изучению Священного Писания и обучился иконописанию. Достигнув священства, он по благословению своего наставника удалился из монастыря и основал на берегу реки Рати Новодворский монастырь. Здесь он так прославился подвигами благочестия, что сделался известным всей Волыни.

В 1308 году патриарх Константинопольский Афанасий возвел святителя Петра на Русскую митрополию. Много трудностей испытал Первосвятитель в годы управления Русской Землей, страдавшей под татарским игом.

В 1325 году святитель Петр по просьбе князя Иоанна Калиты перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву, что имело важное значение для всей Русской Земли. Святитель пророчески предсказал освобождение от татарского ига. Святитель Алексий, митрополит Московский, родился в 1292 году в Москве в семье боярина Феодора Бяконта. Будущий святитель рано обнаружил склонность к духовной и монашеской жизни. Однажды на двенадцатом году жизни юноша раскинул сети для ловли птиц и вдруг услышал голос: "Алексий! Что напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей". С этого дня он стал часто посещать церковь, и в 15 лет решился стать монахом.

В 1320 году он вступил в Московский Богоявленский монастырь, где принял постриг. Несколько лет спустя митрополит Феогност повелел Алексию оставить монастырь и заведовать судебными делами Церкви. Эту должность святой исполнял 12 лет со званием митрополичьего наместника. В конце 1350 года владыка Феогност посвятил Алексия в епископа Владимирского, а после смерти митрополита он стал в 1354 году его преемником.

В то время Русская Церковь была раздираема из-за претензий митрополита Литвы и Волыни Романа. Желая положить конец смутам, святитель Алексий отправился в Константинополь к Вселенскому Патриарху, который посвятил его в архиепископа Киевского. Несмотря на все смуты, святитель всячески заботился о своей пастве, строительстве монастырей, благоустройстве монашеской жизни. Им были устроены три монастыря в Москве и восстановлены две древние обители во Владимире и Нижнем Новгороде. Скончался святитель Алексий в глубокой старости и был похоронен в Чудовом монастыре. Его мощи были открыты через 50 лет чудесным образом и хранятся в Богоявленском патриаршем соборе. Святитель Иона, митрополит Московский, родился в городе Галиче в благочестивой христианской семье.

В 12 лет юноша принял постриг в одном из галичских монастырей, откуда перешел в московский Симонов монастырь, где много лет исполнял различные послушания.

В 1431 году за добродетельную жизнь и твердое знание учения Церкви святой Иона был поставлен в епископа Рязанского и Муромского и много потрудился, обращая в христианскую веру племена мещеры, мордвы и муромы, проживавшие в его епархии.

В 1432 году он был избран в митрополиты всея Руси. Посвящение его по благословению Константинопольского патриарха Григория III впервые совершено русскими архиереями в Москве 15 декабря 1448 года. Святитель Иона с архипастырской ревностью заботился о духовно-нравственном совершенствовании своей паствы, рассылал учительные грамоты.

За свою святую жизнь он принял от Бога дар прозорливости и чудотворений. Святитель мирно почил 31 марта 1461 года. При гробе святителя Ионы стали совершаться многочисленные исцеления. Его нетленные мощи были открыты 27 мая 1472 года и положены в Успенском соборе Кремля.

Святитель Филипп, Митрополит Московский, в миру Феодор, родился в 1507 году и происходил из знатного боярского рода Колычевых, занимавших видное место в Боярской думе. Будущий святитель Филипп жил сначала при дворе государя, но в 1537 году после участия в мятеже удельного князя Андрея Старицкого бежал в Соловецкий монастырь, где принял монашество.

В 1548 году он стал игуменом и ревностно заботился о благосостоянии обители и духовном совершенствовании братии. Царь Иван Грозный предложил ему в 1565 году занять пост Митрополита. Филипп соглашался при условии отмены царем опричнины.

В первое время святительства Филиппа утихли ужасы опричнины, но так было недолго. Вскоре опять начались грабежи и убийства мирных граждан. Святитель несколько раз в беседах с царем старался вразумить его. Перед Великим постом царь в черной одежде опричника пришел к литургии в Успенский собор и просил митрополита Филиппа благословить его.

Святитель отказался, осудив самозванное иночество государя. На церковном Соборе в ноябре 1568 года святителя Филиппа признали виновным в колдовстве и чародействе. Через три дня на литургию в Успенский собор Кремля ворвались опричники, сорвали со святителя ризы и с позором потащили вон из храма. Митрополит был заточен в Богоявленский монастырь, а потом свезен в Тверской Отрочь монастырь.

Здесь по приказу Ивана Грозного 3 декабря 1569 года он был задушен главой опричников Малютой Скуратовым. После мученической кончины святителя Филиппа тело его было погребено в Твери.

В 1591 году, при царе Феодоре Иоанновиче, останки святителя Филиппа были перенесены в Соловецкий монастырь. В начале 1652 года мощи были перенесены в московский Успенский собор. Священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси происходил из донских казаков. Вначале он был священником в городе Казани. Вскоре святитель Ермоген принял монашество и с 1582 года был архимандритом Спасо-Преображенского монастыря в Казани.

13 мая 1589 года хиротонисан во епископа и стал первым Казанским митрополитом. Во время служения будущего Патриарха в Казани совершилось явление и обретение чудотворной Казанской иконы Божией Матери в 1579 году.

Святитель Ермоген проявлял ревность по вере и твердость в соблюдении церковных традиций, заботился о просвещении верой Христовой казанских татар. За выдающиеся архипастырские труды митрополита Ермогена избрали на первосвятительскую кафедру, а 3 июля 1606 года он был возведен собором святителей на Патриарший престол в Московском Успенском соборе. Служение Патриарха Ермогена пришлось на трудный для Русского государства период – нашествие самозванца Лжедмитрия и польского короля Сигизмунда III. Изменники-бояре, преданные Сигизмунду III, насильно свели святого Патриарха Ермогена с Патриаршего престола и заключили в Чудовом монастыре под стражу.

Ополчение подошло к Москве и начало осаду, продолжавшуюся несколько месяцев. Поляки не раз направляли к Патриарху послов с требованием, чтобы он приказал русским ополченцам отойти от города, угрожая ему смертной казнью.

Святитель отвечал, что не сделает этого, если поляки не уйдут из Москвы. Более девяти месяцев томился он в тяжком заточении и 17 февраля 1612 года скончался мученической смертью от голода. Тело священномученика Ермогена было погребено в Чудовом монастыре, а в 1654 году перенесено в московский Успенский собор.

Тропарь

Первопрестольницы Российстии, истиннии хранителие апостольских преданий, столпи непоколебимии, православия наставницы, Петре, Алексие, Ионо, Филиппе и Ермогене, Владыку всех молите мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.

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