17 октября – память преподобного Павла Препростого

Преподобный Павел Препростый жил в четвертом веке. Препростым он назван за свое простосердечие и незлобие.

Преподобный был женат, но когда узнал о неверности супруги, оставил ее и ушел в пустыню к преподобному Антонию Великому.

Павлу было уже 60 лет, и святой Антоний сперва не принял его.

Он посчитал его неспособным к тяжелой отшельнической жизни. Три дня стоял Павел у кельи подвижника и сказал, что скорее умрет, чем уйдет отсюда. Тогда преподобный Антоний поселил Павла к себе, долго испытывал его терпение и смирение тяжелым трудом, суровым постом, ночными бдениями, пением псалмов и земными поклонами.

Наконец преподобный Антоний разрешил Павлу поселиться в отдельной келье. За многолетний подвиг преподобному Павлу Господь даровал прозорливость и власть изгонять бесов.

Когда к преподобному Антонию привели бесноватого юношу, он направил больного к преподобному Павлу со словами: "Великие в вере могут изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростый, имеют власть над князьями бесовскими".

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