9 января – память святого апостола первомученика и архидиакона Стефана
Святой Стефан происходил из евреев, живших за границей, то есть вне Святой Земли. Такие евреи назывались эллинистами, так как в них чувствовалось влияние греческой культуры, доминировавшей в Римской империи.
После сошествия Святого Духа на апостолов Церковь стала быстро расти, и возникла необходимость заботиться о сиротах, вдовах и бедных вообще, принявших крещение. Апостолы предложили христианам выделить семь достойных мужей для опеки нуждающихся. Посвятив этих семь человек в диаконы, что значит служители, апостолы сделали их своими ближайшими помощниками.
Среди диаконов выделялся своей крепкой верой и даром слова молодой Стефан, называемый архидиаконом, то есть первым диаконом. В скором времени диаконы, кроме помощи бедным, стали принимать ближайшее участие в молитвах и богослужениях.
Стефан проповедовал в Иерусалиме слово Божье, подкрепляя истинность своих слов знамениями и чудесами. Успех его был очень большой, и это возбудило против него ненависть ревнителей закона Моисея — фарисеев. Они схватили его и потянули в синедрион — высшее судилище у евреев. Здесь фарисеи представили ложных свидетелей, которые говорили, будто он в своих проповедях оскорбляет Бога и пророка Моисея. В свое оправдание святой Стефан изложил перед синедрионом историю еврейского народа, показывая на ярких примерах, как евреи всегда противились Богу и убивали посланных Им пророков. Члены синедриона, слушая его, все более разгорались гневом.
В это время Стефан увидел, как над ним раскрылось Небо, и он воскликнул: «Я вижу открытые небеса и Сына Человеческого, Который стоит по праву сторону от Бога». Услышав это, члены синедриона пришли в великую ярость. Они бросились на Стефана и вывели его за город. Здесь, как повелевал закон, свидетели, первые обвинившие Стефана, первыми стали побивать его камнями.
Падая под градом камней, Стефан выкрикнул: «Господи Иисусе! Не вмени им этого греха и прими дух мой».
Так архидиакон Стефан стал первым мучеником за Христа в 34 году после Рождества Xристового. После этого началось в Иерусалиме преследование христиан, от которого они вынуждены были бежать в разные части Святой Земли и в соседние страны.
Так христианская вера стала распространяться в разных частях Римской империи.
Тропарь
Апостолом совсельник и страстотерпцем первострадалец, Христов служитель, прехвальне Стефане, первее бо совершив мучения течение, безчисленныя роды человек равно Подвигоположнику Христу приведе. Темже яко апостола и страдальца верховнаго чтуще тя, молим: моли Христа Бога даровати нам велию милость.
"УНИАН-Религии"
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