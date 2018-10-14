14 октября Православная Церковь чтит память преподобного Романа Сладкопевца

Преподобный Роман Сладкопевец родился в пятом веке в сирийском городе Емесе. Переехав в Константинополь, он стал пономарем в храме Святой Софии. Ночами преподобный уединялся на молитву в поле или в загородный Влахернский храм.

Святой Роман не имел дара чтения и пения. Однажды, накануне праздника Рождества Христова, он читал кафизмы, но так плохо, что его сменил другой чтец, а клирики осмеяли Романа. Расстроенный юноша долго молился перед иконой Пресвятой Богородицы.

Ночью в сонном видении Матерь Божия явилась святому и, подав свиток, повелела съесть. Так преподобный Роман получил дар книжного понимания, сочинения и исполнения церковных песнопений. Это было в день Рождества Христова. За ночным богослужением святой Роман дивным голосом пропел в храме свое первое песнопение.

За усердное служение святой Роман был рукоположен в сан диакона и стал учителем пения. До самой своей смерти, которая последовала около 556 года, преподобным диаконом Романом Сладкопевцем было составлено до тысячи песнопений, многими из которых христиане и до сегодня прославляют Господа.

Тропарь

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: приим бо крест, последовал еси Христу и, действуя, учил еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души вещи безсмертней. Темже и со Ангелы срадуется, преподобне Романе, дух твой.

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