7 января - Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы Марии в царствование императора Октавия Августа в городе Вифлееме.

Август приказал сделать всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась тогда и Палестина. У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и род имели свои определенные города и праотеческие места, потому Преблагословенная Дева и праведный Иосиф, как происходившие от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем, город Давида, чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря.

Не найдя в Вифлееме места для ночлега семья была вынуждена переночевать в известняковой пещере, которая использовалась как стойло. Среди сена и соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту, далеко от постоянного местожительства, среди чужих людей, в холодную зимнюю ночь, в обстановке, лишенной не только земного величия, но даже обыкновенного удобства - родился Богочеловек, Спаситель мира.

Но среди полночной тишины, когда все человечество было объято глубочайшим сном, весть о Рождестве Спасителя мира услышали пастухи, находившиеся на ночной страже у своего стада. Им явился Ангел Господень и сказал о родившемся Мессии. Смиренные пастыри первые удостоились поклониться младенцу Христу.

Кроме ангельского благовестия вифлеемским пастырям, Рождество Христово чудесной звездой показано было волхвам-звездочетам, и в лице восточных мудрецов весь языческий мир, склонил свои колени пред истинным Спасителем мира, Богочеловеком.

Когда волхвы вошли в пещеру, где был Младенец, они поклонились ему и открыв свои сокровища принесли Ему: золото, ливан и смирну.

В воспоминание Рождества во плоти Господа нашего Иисуса Христа установлен Церковью праздник, начало которого относится ко временам святых апостолов.

Тропарь

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу Правды и Тебе ведети с высоты востока: Господи, слава Тебе!

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.