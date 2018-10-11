11 октября православные почитают святых Кирилла и Марию, родителей преподобного Сергия Радонежского

Преподобные Кирилл и Мария принадлежали к знатному боярскому роду. По древнему ростовскому преданию, боярин Кирилл происходил из старинного рода Симонови­чей, родоначальником которого был один из потомков варяжского князя Африкана – Симон.

Потомки Симона переехали на северо-вос­ток Руси в свите князя Юрия Владимировича Долгорукого. В начале XIV века поместье преподобных Кирилла и Марии располагалось недалеко от Ростова Великого в селении Варницы.

Боярин Кирилл состоял на службе у Ростовских удельных князей, которых он, как один из самых близких к ним людей, не раз сопровождал в Золотую Орду. Это были опасные путешествия, из которых многие князья и бояре не возвращались, погибая за отеческую веру.

Жили Кирилл и Мария просто, их домашний быт был близок к крестьянскому и в высшей степени благочестив. Добрые родители воспитывали детей в смирении, целомудрии и любви. Варфоломей, будущий преподобный Сергий Радонежский, был вторым сыном Кирилла и Марии. Перед его рождением произошло чудо, указавшее, что он будет велик перед Богом и станет истинным служителем Живоначальной Троицы.

В преклонных годах боярину Кириллу пришлось покинуть ростовскую землю и переехать в Радонеж. Во всех своих путях преподобные хранили душевный мир и упование на Бога.

В старости боярин Кирилл больше не мог нести службы, и эту обязанность принял на себя его старший сын Стефан, который к тому времени женился.

В конце жизни преподобные Кирилл и Мария приняли монашество и ушли на жительство в Хотьков монастырь. Здесь провели они последние дни своей жизни в непрестанной молитве и богомыслии, приняв схиму – великий ангельский образ. Канонизация святых состоялась в 1992 году.

Тропарь

Блаженств Христовых причастницы, честнаго супружества и попечения о чадех добрый образе, праведнии Кирилле и Марие, плод благочестия, Сергия преподобнаго, нам явившии, с ним же усердно молите Господа низпослати нам дух любве и смиренномудрия, да в мире и единомыслии прославим Троицу Единосущную.

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