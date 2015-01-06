6 января - навечерие Рождества Христова или Сочельник

Сегодня весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечает навечерие Рождества Христова или Сочельник.

Вечером в храмах начнутся торжественные богослужения, напоминающие о великом событии, с которого начался отсчет новой эры.

Рождественские колядки начинают петь после окончания Всенощной, что совпадает со временем появления первых звезд.

Накануне праздника Рождества Христова Святая Церковь установила строгий пост. Существует благочестивый обычай не есть в этот день до появления первой звезды, которая символизирует Вифлеемскую звезду.

В этот вечер крестники посещают своих крестных, и носят им кутью. На столе должно быть 12 постных блюд, в честь 12-ти апостолов.