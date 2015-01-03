3 января православные христиане молитвенно чтут память святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси

Будущий святитель Петр, митрополит Киевский и всея России, родился на Волыни во второй половине XIII века в благочестиво й семье.

В двенадцатилетнем возрасте мальчик был пострижен в монашество. К тому времени он успешно изучил книжные науки и с особой ревностью стал исполнять монастырские послушания. Много времени уделял будущий святитель внимательному изучению Священного Писания и обучился иконописанию. Иконы, написанные иноком Петром, раздавались братии и посещавшим монастырь христианам.

За добродетельную подвижническую жизнь игумен обители рукоположил инока Петра в сан иеромонаха.

После многолетних подвигов в монастыре иеромонах Петр, покинул обитель в поисках уединенного места. На реке Рата он поставил келью и стал жить в безмолвии. Впоследствии на этом месте образовался монастырь, названный Новодворским. Для приходивших иноков был выстроен храм во Имя Спаса. Избранный игуменом, святой Петр кротко наставлял духовных чад.

В 1299 году митрополит Киевский и всея Руси Максим окончательно оставил Киев и поселился во Владимире на Клязьме. Недовольный этим великий князь Галицкий Юрий Львович захотел иметь своего собственного митрополита. С этой целью он избрал Петра и отправил его в Константинополь для посвящения; но именно в это время умер митрополит Максим, и патриарх Афанасий посвятил Петра не в митрополиты Галицкие, а всея Руси.

Петр был первым из митрополитов, живших в Москве. Святитель хотел оставаться в Киеве, но беспокойства, угрожавшие этому городу, заставили его, по примеру предшественника его, Максима, жить во Владимире, куда он и переехал в 1309 году.

Посетив Великого князя Иоанна Данииловича в Москве, он решил переселиться к нему, и в 1325 году перенес митрополию из Владимира в Москву.

В 1313 году митрополит ездил в Орду и выхлопотал так называемый ярлык, или грамоту льготную, в которой хан подтвердил важные права и выгоды Российского духовенства.

По желанию и совету святителя Петра в 1326 году в Москве на площади была заложена первая каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы.

Святитель Петр управлял паствой восемнадцать лет. Митрополит преставился зимой 1326 года.

Его мощи находятся в Московском Успенском соборе.

Тропарь

Наста днесь всечестный праздник пренесения честных мощей твоих, святителю Петре, веселя изрядно твое стадо, и верное отечество, и люди, о нихже не оскудевай, моляся Христу Богу, еже от Него дарованней ти пастве сохранитися от враг ненаветованней и спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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