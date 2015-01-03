3 января – день памяти святой благоверной Иулиании, княгини Вяземской и Новоторжской

Святая благоверная Иулиания была супругой князя Симеона Мстиславича.

Смоленский князь Юрий Святославович, который был покорен ее красотой, во время пира убивает князя Симеона, чтобы силой добиться любви и расположения княгини.

Защищаясь, Иулиания ударила его ножом, и разъяренный Юрий мечом отрубил ей руки и ноги, а тело приказал бросить в реку Тверцу.

Весной 1407 года её тело нашли плывущим против течения по реке Тверце, и, по преданию, больному крестьянину голос с неба сказал собрать духовенство и похоронить тело у южных дверей Спасо-Преображенского собора города Торжка.

В 1815 году при ремонтных работах была вскрыта гробница святой Иулиании. Её мощи были помещены в раке в приделе, построенном в её честь.

В 1918 году после закрытия собора мощи были перенесены в храм Архангела Михаила и находились там до 1930 года.

После этого их судьба остаётся неизвестной.

Тропарь

Благочестно в законе поживши и благими делы украсившися, яко крепкий адамант, явися, целомудренная святая благоверная княгине Иулиание, тленную славу и добротство телесное презревши, злокозненнаго врага победила еси, целомудрия ради мученическую смерть прияла еси. Сего ради от Христа Бога нетленным и вечным венцем венчавшися, ныне с лики мученик ликуеши и нам велия чудеса, приходящим ко гробу твоему, обильно источавши. Темже ти вопием: молися Христу Богу о всех нас, верою и любовию страдания твоя почитающих.

"УНИАН-Религии"

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