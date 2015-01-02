2 января православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы «Спасительница утопающих»

В 1751 году икона Богородицы чудным образом приплыла к тому месту на реке Десне, где в опасном водовороте часто гибли гружёные баржи. Место это находилось напротив высокой горы около села Леньково, недалеко от города Новгород-Северска Черниговской области. Верующие с благоговением приняли явившийся образ и установили его на горе. Затем на этом месте был построен храм.

С тех пор корабельщики, подплывая к гибельному водовороту, стали останавливаться, чтобы совершить в Леньковском храме молитву перед чудотворной иконой Божьей Матери, и несчастия на этом опасном месте сделались большой редкостью.

В настоящее время в Спасо-Преображенском Новгород-Сиверском монастыре находится чтимый список древней иконы Пресвятой Богородицы, которая была утрачена в годы революционной смуты.

Тропарь

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.