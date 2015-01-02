2 января Православная Церковь чтит память святого праведного Иоанна Кронштадтского

Святой праведный Иоанн Кронштадтский родился в 1829 года в семье бедного причетника Сергиева в селе Сура тогдашней Архангельской губернии.

В роду его отца были священники на протяжении 350 лет. Мальчик не отличался крепким здоровьем и часто болел, поэтому мать подолгу молилась о сыне. Отец с раннего детства постоянно брал его в церковь и воспитал в нем особенную любовь к богослужению.

Школьные дела у Иоанна шли плохо. Он много молился о даровании ему разума к постижению учения, и Господь услышал его: однажды ночью, когда Иоанн молился особенно горячо, его осенила Божественная благодать. С тех пор он стал делать большие успехи в учении. После приходского училища он окончил Архангельскую духовную семинарию первым по успеваемости и Санкт-Петербургскую Духовную академию со степенью кандидата богословия. Женился на дочери протоиерея Константина Несвицкого, Елизавете. Супруги приняли на себя подвиг воздержания.

После рукоположения молодой священник был назначен ключарем Андреевского собора города Кронштадта.

В то время правительство ссылало в Кронштадт убийц, воров и прочих уголовных преступников. На этих отвергнутых всеми людей и обратил внимание молодой кронштадтский священник. Ежедневно он приходил в их землянки и подвалы и оставался там часами, беседовал, увещевал, утешал, ухаживал за больными, плакал и радовался вместе с ними. Он сам отправлялся в лавочку за продуктами, в аптеку за лекарством, за доктором, отдавая беднякам все свои деньги, одежду и обувь. Уходил он оттуда радостный, надеясь, что Господь пошлет средства для дальнейших благодеяний.

Раздавая бедным все свои средства, отец Иоанн скоро убедился, что такая благотворительность недостаточна, чтобы удовлетворить всех нуждающихся. Он призвал жителей Кронштадта помочь бесприютным беднякам. Люди деятельно откликнулись на просьбу пастыря. Стараниями отца Иоанна в Кронштадте был устроен Дом трудолюбия с мастерскими, школой, детским садом, приютом, столовой, библиотекой, бесплатной лечебницей, ночлежным и странноприимным домом.

Истинной здравницей скорбящих душ отец Иоанн считал храм Христов, а самым действенным средством исцеления Божественную литургию. Отец Иоанн совершал Литургию каждый день.

По молитвам отца Иоанна стали происходить чудотворения; слухи о них распространялись в Кронштадте и Петербурге, их стали публиковать и обсуждать в печати. Люди тянулись к нему сначала десятками, затем сотнями и тысячами.

9 декабря 1908 года отец Иоанн совершил последнюю Литургию, а утром 20 декабря тихо предал свой дух Богу. Похоронен в нижнем храме основанного им в 1900 году Иоанновского женского монастыря на реке Карповке в Петербурге.

Прославлен Святой Праведный Иоанн Кронштадтский в 1990 году Поместным Собором Русской Православной Церкви.

Тропарь

Православныя веры поборниче, земли Российския печальниче, пастырем правило и образе верным, покаяния и жизни во Христе проповедниче, Божественных Таин благоговейный служителю и дерзновенный о людех молитвенниче, отче праведный Иоанне, целителю и предивный чудотворче, граду Кронштадту похвало и Церкве нашея украшение, моли Всеблагаго Бога умирити мир и спасти души наша.

"УНИАН-Религии"

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