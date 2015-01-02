2 января - день памяти преподобного Игнатия, архимандрита Печерского

О преподобном Игнатии, архимандрите Печерском, известно крайне мало.

В богослужебных книгах о святом старце сказано, что он является «пастырем иночествующим и целителем болящих».

Святого архимандрита считают помощником всех тех, кто обращается к нему в болезнях и разнообразных нуждах.

Мощи преподобного находятся в Дальних пещерах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Тропарь

Чистаго ради и непорочнаго твоего жития, Богоносе отче Игнатие, приемый от Господа чудотворныя дары исцеляти немощныя, исцели, молим тя, и немощи наша, моля о нас Единаго Человеколюбца.

"УНИАН-Религии"

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