2 января – память священномученика Игнатия Антиохийского

Сведения о жизни священномученика Игнатия крайне скудны.

К имени святого часто прибавляют слово «Богоносец». Существует предание, что именно он был тем младенцем, которого Христос взял на руки и благословил. Об этом эпизоде более детально рассказано в Евангелии от Матфея.

Считается, что он был сирийцем по своему происхождению. Очевидно, что он был одним из первых христианских авторов, нееврейского происхождения, или, по крайней мере, не включенного в культуру иудейской религии.

Согласно произведениям ранних историков, он был арестован в Антиохии во время правления императора Траяна и отправлен в Рим на казнь.

За время пути он написал семь посланий церковным общинам, через которых пролегал его путь, а также одно послание Поликарпу Смирнскому.

Когда старец достиг Рима, его бросили на растерзание львам зимой 107 года.

Тропарь

Апостольских нравов подражателю и престола их снаследниче, архиереев удобрение и мучеников славо, богодухновенне, на огнь, и меч, и звери дерзнул еси веры ради и, слово истины исправляя, до крове пострадал еси, священномучениче Игнатие, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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