31 декабря – память преподобного Севастиана Пошехонского

Преподобный Севастиан Сохотский или, как его еще называют, Пошехонский, основал монастырь в честь Преображения Господнего на реке Сохоти в 100 километрах от города Романова Ярославской области.

Иноки обители сами обрабатывали землю и питались тем, что выращивали своими руками.

Преподобный Севастиан преставился около 1500 года.

Тропарь

Удалився мира и водворився в пустыни, добрым подвигом подвизася, злостраданием, и вниманием, и молитвами, отнюдуже и по смерти источаеши исцеления, Севастиане, отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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