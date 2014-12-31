31 декабря Православная Церковь торжественно чтит память святого мученика Севастиана

Святой мученик Севастиан родился на территории современной Франции, а образование получил в Милане, который тогда назывался Медиоланом.

В годы правления императоров Диоклетиана и Максимиана он занимал должность начальника дворцовой охраны.

Святой Севастиан пользовался авторитетом и любовью у воинов и придворных, так как был человеком храбрым и верным.

Несмотря на то, что Севастиан нес службу при императорах-язычниках, он был тайным христианином и помогал братьям по вере.

Однажды, в темницу были брошены братья-христиане Маркеллин и Марк, которые под влиянием уговоров своих близких, начали колебаться в своем намерении пострадать за Христа.

Когда святой Севастиан узнал об этом, он пришел к юношам и своей речью, убедил их стоять до конца.

Казнохранитель Никострат, жена которого была исцелена от немоты по молитвам святого, освободил Маркеллина и Марка, но они отказались покинуть свою камеру.

Далее, происходит нечто абсолютно чудесное: множество сановитых граждан города, вплоть до самого правителя области Хроматия принимают крещение от святого Севастиана. Общее количество новообращенных возросло до 1400 человек. Вскоре, большинство из них были замучены.

Последним арестовали святого Севастиана. Его допрашивал лично император Диоклетиан, который в конце концов приказал отвести его за город, привязать к дереву и пронзить стрелами.

Благочестивая женщина по имени Ирина, пришла ночью, чтобы похоронить святого Севастиана, но нашла его живым и принесла в свой дом. Вскоре, мученик оправился от ран. Христиане уговаривали его убежать из Рима, но он отказался.

Подойдя к языческому храму, святой увидел императоров, которые шли туда, и публично осудил их.

Диоклетиан приказал отвести святого мученика на ипподром и казнить.

Святого Севастиана убили, а его тело бросили в мусорный ров.

Благочестивые христиане с честью похоронили тело святого.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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