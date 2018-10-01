1 октября – память святого Евмения Гортинского

Святитель Евмений, епископ Гортинский жил и трудился в VII веке.

В юности отличался добродетельной жизнью, стремился служить Единому Богу и поэтому избегал мирских соблазнов. Заботясь о спасении души, все свое имущество он роздал нищим.

За строгую жизнь святой был избран и возведен в сан епископа Гортинской Церкви на острове Крит. Преподобный Евмений стал милостивым отцом для своей паствы.

Он утешал скорбящих, поддерживал сирот и бедных. Однажды святой Евмений своей молитвой убил большого змея, который направлялся к нему. Он исцелял больных и умиротворял враждующих и гневающихся.

За противоборство монофелитской ереси, святителя Евмения отправили в заточение в Фиваиду, где во время засухи он выпросил своей молитвой дождь. Он скончался около 668 года. Его останки были перенесены и похоронены в Гортине.

Тропарь

Пощением житие твое украсил еси, нищия возлюбив, и тем раздал еси все имение твое, в добродетелех возсиял еси, яко солнце, плачущия утешая и скорбящия веселя, и нам испроси, молимся, молитвами твоими, Евмение отче, от Христа грехов прощение.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" при содействии Киевской духовной академии и семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.