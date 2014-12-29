29 декабря – день памяти святого пророка Аггея

Святой пророк Аггей является десятым из двенадцати малых пророков.

Он был из рода Левия и пророчествовал при персидском царе Дарии Гистаспе, за пятьсот лет до Рождества Христового.

После возвращения иудеев из Вавилонского плена он убеждал народ достроить второй Иерусалимский храм и говорил о том, что в этом храме долен будет явиться Спаситель всего мира.

Тропарь

Пророка Твоего Аггея память, Господи, празднующе, тем Тя молим: спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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