23 сентября – память святого Павла Послушливого, преподобного Печерского (видео)

Святой Павел обитал в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

После принятия иноческого образа в Печерском монастыре преподобный безропотно трудился на самых тяжелых работах, куда бы ни посылал его настоятель.

Преподобный отец никогда не бездельничал.

Даже когда святой был свободен, он постоянно молился и молол зерно на жернове, чтобы этой тяжелой работой утомить свое тело.

Тропарь

Послушанию Христову подражавый, и Имени Его ради во всяком послушании, терпеливне, даже до смерти, Павле всечестне, потрудивыйся, мзду же ныне послушания своего трудолюбно от Господа прием, к Нему всегда молися о нас, поющих тя.

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