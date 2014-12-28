28 декабря – память священномученика Елевферия, его матери Анфии и епарха Корива

Святой Елевферий был сыном знатного римского гражданина. Юноша был воспитан в христианском благочестии своей матерью.

Молодой человек был настолько добродетельным, что в возрасте двадцати лет его ставят епископом Иллирийским.

В годы правления императора Адриана святого Елевферия обезглавили за смелую проповедь о Христе Иисусе, вместе с его матерью, которую звали Анфией.

Человек, который участвовал в пытках святых мучеников, по имени Корив, сам уверовал в Христа и тоже был обезглавлен.

Тропарь

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, богодухновенне, в видения восход, сего ради, слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священномучениче Елевферие, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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