28 декабря - день памяти святителя Стефана, архиепископа Сурожского

Святитель Стефан исповедник, архиепископ Сурожский, родился в Каппадокии. Юноша получил хорошее образование в Константинополе.

Позже, молодой человек постригся в монашество и ушел в пустыню, где прожил более тридцати лет.

Со временем патриарх Герман рукоположил Стефана в сан епископа города Сурожа, современный город Судак в Крыму.

В годы правления императора Льва III Исавра, который поддерживал иконоборческую ересь, святитель Стефан испытал тюремное заключение в Константинополе, но был освобожден после смерти императора.

Уже в глубокой старости святой снова вернулся к своей пастве в Сурож, где мирно скончался.

Тропарь

Яко святитель со Безплотными единожитель быв, священномучениче Стефане, восприем бо Крест яко оружие, и став крепко сопротив иконоукорителя и духоборцев, не покланяющихся пречистому образу Христа Бога нашего, и отсекл еси всяку ересь лукавых. Того ради прием мучения венец, избавил еси град твой Сурож от всякия неприязни. И ныне молим тя, святе, да избавиши нас от всяких злых искушений, и бед, и вечныя муки.

"УНИАН-Религии"

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