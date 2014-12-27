27 декабря – день памяти святых мучеников Фирса, Левкия и Каллиника

Святые мученики Фирс, Левкий и Каллиник жили в Кесарии Вифинской и пострадали за веру в годы правления императора Декия в середине третьего века.

Святой Левкий высказался против несправедливого преследования христиан правительством и после долгих пыток его обезглавили.

Святого Фирса приговорили к жестоким мучениям, но святой, абсолютно чудесным образом, перенес их невредимо и затем мирно скончался.

Каллиник, который служил языческим жрецом, присутствовал при экзекуциях святого Фирса. Он был настолько поражен стойкостью христианского исповедника, что бесстрашно исповедовал веру Христову и был казнен.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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